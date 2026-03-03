Macabro hallazgo en río Cabuya: vendedores descubren cadáver debajo del puente

Panamá- La tranquilidad de la concurrida zona adyacente al centro comercial La Doña, ubicado en el corregimiento de 24 de Diciembre, se vio interrumpida este martes por un hecho que nadie esperaba. El cadáver de un hombre, que por razones que se desconocen decidió acabar con su vida, fue ubicado debajo del puente que pasa sobre el río Cabuya.

La dantesca escena dejó perplejos, principalmente, a vendedores de frutas y vegetales que han adoptado esa parte de la ribera del río, adyacente al puente que forma parte de la vía Panamericana, para colocar sus productos, luego de que fueran desalojados de las inmediaciones de la estación del Metro 24 de Diciembre.

El cadáver del hombre tenía una soga atada al cuello con la cual permanecía colgado de un árbol que se ubica en la parte inferior del puente, escena que generó muchas preguntas y ninguna respuesta. Aunque por el momento se desconoce la identidad de la víctima, se informó que llevaba puesta una camiseta de color blanco y pantalón de color chocolate.

Tras recibir el llamado de alerta, personal de la Fiscalía Metropolitana se presentó al lugar para efectuar la diligencia de levantamiento de cadáver.