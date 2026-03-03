Sucesos - 03/3/26 - 03:46 PM

Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

La mujer fue denunciada por la propia DGI "por el reconocimiento de créditos fiscales por compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), durante el periodo 2020 a 2024, fue aprehendida este martes en una residencia ubicada en la barriada Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado.

La mujer fue denunciada por la propia DGI "por el reconocimiento de créditos fiscales por compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios en perjuicio de esa entidad", detalló el Ministerio Público.

La diligencia, adelantada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, también incluyó el comiso provisional de un apartamento, propiedad de la sospechosa, el cual está ubicado en el corregimiento de Bella Vista y está valorado en $145,000.00, según la escritura de compra y venta.

La investigación preliminar de esta causa, adelantada por la Fiscalía Anticorrupción, acumula cinco carpetillas relacionadas con igual cantidad de denuncias, en las cuales reposan elementos de convicción que relacionan a la sospechosa con los hechos que causaron una lesión a la DGI por más de 500,000 dólares.

Relacionadas con este mismo caso ya hay seis personas imputadas, de los cuales tres son exfuncionarios y los otros tres, particulares. Se prevé que en las próximas horas la mujer sea presentada ante un Tribunal de Garantías a fin de legalizar su aprehensión, dar por presentada la formulación de imputación y solicitar la imposición de medidas cautelares en todas las causas.

 

Te puede interesar

Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

Marzo 03, 2026
Macabro hallazgo en río Cabuya: vendedores descubren cadáver debajo del puente

Macabro hallazgo en río Cabuya: vendedores descubren cadáver debajo del puente

 Marzo 03, 2026
Operativos antinarcóticos en Chepo dejan dos capturas y droga asegurada

Operativos antinarcóticos en Chepo dejan dos capturas y droga asegurada

 Marzo 03, 2026
Dictan detención para hombre que asesinó al sobrino de su pareja en Bugaba

Dictan detención para hombre que asesinó al sobrino de su pareja en Bugaba

 Marzo 03, 2026
Dos atentados a balazos en menos de 12 horas en Buena Vista

Dos atentados a balazos en menos de 12 horas en Buena Vista

 Marzo 03, 2026

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado