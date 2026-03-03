Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

Panamá- La exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), durante el periodo 2020 a 2024, fue aprehendida este martes en una residencia ubicada en la barriada Brisas del Golf, en el distrito de San Miguelito, por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado.

La mujer fue denunciada por la propia DGI "por el reconocimiento de créditos fiscales por compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que crearon créditos ficticios en perjuicio de esa entidad", detalló el Ministerio Público.

La diligencia, adelantada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, también incluyó el comiso provisional de un apartamento, propiedad de la sospechosa, el cual está ubicado en el corregimiento de Bella Vista y está valorado en $145,000.00, según la escritura de compra y venta.

La investigación preliminar de esta causa, adelantada por la Fiscalía Anticorrupción, acumula cinco carpetillas relacionadas con igual cantidad de denuncias, en las cuales reposan elementos de convicción que relacionan a la sospechosa con los hechos que causaron una lesión a la DGI por más de 500,000 dólares.

Relacionadas con este mismo caso ya hay seis personas imputadas, de los cuales tres son exfuncionarios y los otros tres, particulares. Se prevé que en las próximas horas la mujer sea presentada ante un Tribunal de Garantías a fin de legalizar su aprehensión, dar por presentada la formulación de imputación y solicitar la imposición de medidas cautelares en todas las causas.