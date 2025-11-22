Amanecer de terror en Puerto Pilón: Dos asesinatos en un mismo corregimiento

La madrugada de este sábado fue trágica en la provincia de Colón, con dos homicidios ocurridos en el corregimiento de Puerto Pilón, en un lapso de menos de 30 minutos.

El primer caso ocurrió en la comunidad de Villa Luisa, donde se escucharon disparos alrededor de las 2:00 a.m. Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre en una de las calles internas, con evidentes signos de haber sido atacado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como "Luchín", y su cadáver fue cubierto con una sábana mientras aguardaban la llegada de las autoridades.

Personal de la Policía Nacional acordonó el área para preservar la escena, y se espera la intervención del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial de la ciudad de Colón.



En lo que va del año, más de 90 personas han perdido la vida en la región a causa de la violencia.

Apenas 30 minutos después, se registró un segundo homicidio en la comunidad de Punta Azul, también en Puerto Pilón. Nuevamente, se escucharon disparos y, al llegar las autoridades, encontraron a una persona tendida en el suelo.

Se trataba de un hombre, quien preliminarmente fue identificado como Jorge Lewis, conocido como "Cholín". Esta información aún debe ser confirmada por las autoridades judiciales.

Al igual que en el primer caso, la Policía Nacional acordonó la escena y se investiga si ambos asesinatos están relacionados.



La rápida sucesión de estos crímenes subraya la creciente preocupación por la violencia en la región de la Costa Atlántica, que continúa siendo uno de los principales focos de inseguridad en el país.

Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer ambos hechos y dar con los responsables.