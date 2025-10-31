Amor y muerte: 15 años de cárcel para profesora que mató a su pareja

Una jueza condenó a 15 años de prisión a la profesora de Educación Física, Marichely Ruiz, de 40 años, por el homicidio de su pareja sentimental, Yaris Esther Jiménez.

El crimen pasional heló la sangre de los panameños, por las aristas que rodearon el caso: el amor, la traición, la mentira, el quiebre, una confesión y el hallazgo del cadáver.

El fallo de hoy del Tribunal de Juicio puso fin a un calvario que comenzó el 22 de abril de 2022, día en que Yaris desapareció sin dejar rastro.

La hermana de la víctima presentó la denuncia por su desaparición el 27 de abril de 2022 ante la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, según informó el Ministerio Público.

El reporte detalla que Yaris salió de la residencia de su madre, dejando a su hijo menor de 7 años y llevando consigo a su hija de un año junto a Marichely, hoy condenada.

Según la denuncia, Yaris le indicó a su familia que regresaría el lunes 27 de abril por su hijo para llevarlo a la escuela; sin embargo, nunca volvió.

El doble rostro de la asesina

Lo que estremece no es solo el crimen, sino la frialdad de su autora.

Marichely Ruiz, profesora de Educación Física, de cuerpo atlético y sonrisa profesional, no solo ocultó el asesinato, sino que se unió a la desesperada búsqueda de su propia víctima.

Mientras la comunidad y la familia sufrían en la incertidumbre, Marichely tejía una telaraña de mentiras, simulando ser la pareja afligida y la compañera que buscaba incansablemente a su amor perdido. Pero la presión de las investigaciones y el peso de la culpa la acorralaron.

La confesión que rompió el silencio

Fuentes judiciales confirmaron que, en un momento de quiebre, la presión de las pruebas y las horas de interrogatorio obligaron a la profesora a derrumbarse.

No fue hasta el 11 de mayo de 2022, 19 días después del homicidio, que Marichely se entregó al Ministerio Público de La Chorrera, en Panamá Oeste.

Al presentarse ante las autoridades, confesó haber asesinado a Yaris y reveló el sitio exacto donde ocurrió el crimen.

Según la versión de la acusada, la muerte se produjo en el Lago Alajuela, donde habían ido a pasar un rato de esparcimiento el 22 de abril de 2022, en compañía de la hija de la víctima de un año de edad.

Allí, Ruiz vio unos mensajes que recibió su pareja y que despertaron sus celos.

Se produjo una pelea dentro del lago: se jalaron el cabello, se dieron golpes y arañazos, y terminaron sumergidas en el agua.

La acusada alegó que intentó reanimar a Yaris, pero ya estaba muerta, y la dejó en la orilla del lago.

A Marichely se le imputó homicidio doloso agravado, y se ordenó su detención provisional en el Centro Femenino de Rehabilitación desde el 13 de mayo de 2022.

Justicia con sabor a olvido

La condena de 15 años es el precio por arrebatar una vida y engañar a todo un país.

Pero el Tribunal fue más allá, imponiendo a Marichely Ruiz una pena accesoria: no podrá residir cerca de los familiares de Yaris durante otros 15 años después de salir de prisión.

Un castigo que busca dar paz y olvido a quienes hoy claman por su hija, su hermana y su amiga.

El drama se cerró hoy, como comenzó aquella mañana de abril de 2022: con una profesora condenada y una joven víctima encontrada en la soledad del Lago Alajuela, cerca del sector de Las Albinas, en Chilibre.