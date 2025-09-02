Aparatosos accidentes dejan heridos en Veraguas y Los Santos

Panamá- Varios accidentes de tránsito se reportaron entre la noche del lunes y la mañana de este martes, entre ellos uno en Veraguas y otro en Los Santos, los cuales dejaron personas heridas.

El caso más reciente tuvo lugar en horas de la mañana de este martes en la vía a La Colorada, en Santiago, Veraguas, a la altura de Los Hatillos. Allí resultaron dos personas heridas. En el hecho está involucrado un camioncito de una compañía que transportaba cilindros de gas de 25 libras.

Según narró una testigo del accidente de tránsito, el estruendo que ocasionó el suceso alertó a los residentes del sector, sobre todo porque los tanques de gas se salieron del vagón del camión "sin control". Aseguró que el ayudante del conductor venía sin cinturón de seguridad; "los brazos se le movían sin control", por lo que no se explica "cómo no se salió" del camión cuando se volteó.

Tras el choque y vuelco, el ayudante quedó atrapado con un palo, por lo que fue necesario que el esposo de la testigo retirara el parabrisas roto para poder liberarlo. En tanto, se requirió del personal del Cuerpo de Bomberos para liberar al conductor. Ambos heridos fueron estabilizados por paramédicos de los bomberos y trasladados en condición estable a un hospital cercano.

Por otra parte, en Los Santos, seis personas, entre ellas dos adultos y cuatro menores de edad, resultaron lesionados luego de que el sedán en el que viajaban chocó contra un cabezal de alcantarilla. El hecho de tránsito —que afortunadamente no dejó víctimas fatales— ocurrió en horas de la noche de ayer, lunes, en el sector de La Laja, vía Llano de Piedra, en Macaracas.

Al lugar se presentaron unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá para auxiliar a las víctimas. Tras ser estabilizados, fueron trasladados a un centro médico cercano.