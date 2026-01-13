Aprehenden conductor que intentó evadir control con fresas de contrabando

Panamá- Un ciudadano de 32 años, que transportaba 18 cajas con cientos de fresas de contrabando, fue aprehendido en el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, tras intentar evadir a las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Según detalló el subcomisionado José Camargo, ejecutivo de la Cuarta Brigada Occidental, el conductor del pick up intentó evadir el puesto de control, por lo que fue retenido y el vehículo requisado, ubicándose 900 envases de fresas no declaradas.

Tras el decomiso, el conductor, el vehículo y la fruta de contrabando fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).