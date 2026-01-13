Sucesos - 13/1/26 - 04:26 PM

Aprehenden conductor que intentó evadir control con fresas de contrabando

El conductor del pick up intentó evadir el puesto de control, por lo que fue retenido y el vehículo requisado, ubicándose 900 envases de fresas no declaradas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un ciudadano de 32 años, que transportaba 18 cajas con cientos de fresas de contrabando, fue aprehendido en el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, tras intentar evadir a las unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Según detalló el subcomisionado José Camargo, ejecutivo de la Cuarta Brigada Occidental, el conductor del pick up intentó evadir el puesto de control, por lo que fue retenido y el vehículo requisado, ubicándose 900 envases de fresas no declaradas.

Tras el decomiso, el conductor, el vehículo y la fruta de contrabando fueron puestos a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA).

 

 

Te puede interesar

Aprehenden conductor que intentó evadir control con fresas de contrabando

Aprehenden conductor que intentó evadir control con fresas de contrabando

 Enero 13, 2026
Mandan a dos hombres para la chirola por homicidios en Curundú y Bugaba

Mandan a dos hombres para la chirola por homicidios en Curundú y Bugaba

 Enero 13, 2026
Droga camuflada como mercancía de EE.UU. incautada en el Aeropuerto de Tocumen

Droga camuflada como mercancía de EE.UU. incautada en el Aeropuerto de Tocumen

 Enero 13, 2026
Riña mortal en Los Abanicos: hombre murió tras ser apuñalado por vecino

Riña mortal en Los Abanicos: hombre murió tras ser apuñalado por vecino

 Enero 13, 2026
Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

Capturan exrepresentante y extesorero de junta comunal de Colón por peculado

 Enero 13, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas