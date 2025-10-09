Aprehenden en La Chorrera a señalado por terrorismo

Un hombre presuntamente vinculado con la comisión de apología del delito y actos de terrorismo fue aprehendido este jueves en el corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento en la que unidades de la Sección de Crimen Organizado, junto a la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada, dieron con el paradero del sospechoso. En la vivienda se ubicaron y decomisaron equipos tecnológicos que posiblemente fueron utilizados para la comisión de los delitos.

Entre los equipos decomisados figuran: tres computadoras portátiles, seis discos duros internos y uno externo, un teléfono celular y unas gafas oscuras tipo ciclista.

Según la investigación previa que adelantan las autoridades judiciales, este hombre se grababa realizando amenazas contra entidades del Estado y altos funcionarios. Por ello, de manera oficiosa, la Fiscalía inició una investigación por los delitos contra la administración de justicia, en su modalidad de apología del delito, y contra la seguridad colectiva, en su modalidad de terrorismo.

Al concluir el allanamiento, el hombre fue retenido y remitido a un recinto carcelario provisional junto con los indicios encontrados. En las próximas horas, será presentado ante un juez de garantías, quien tendrá que declarar legal la aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación y establecer la medida cautelar que deberá cumplir mientras concluye la investigación del caso.