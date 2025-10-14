Aprehenden pandilleros e incautan fusil de guerra

Panamá- Dos personas fueron aprehendidas este martes en el sector de La Escucha, en Portobelo, cabecera de la Costa Arriba de Colón, señaladas por el delito de pandillerismo, en una acción conjunta del Ministerio Público y la Tercera Zona Policial de la Costa Atlántica.

Hermógenes Arguelles, jefe de la Policía Nacional en Colón, manifestó que estas personas están vinculadas al operativo “Apolo”, el cual guarda relación con la incautación de tres armas de fuego: un fusil de guerra R-15, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre .22.

Además, se encontraron 130 municiones de diversos calibres, un chaleco táctico y dos celulares propiedad de los aprehendidos.

Indicó que ambos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, donde se les imputará el delito de posesión ilícita de arma de fuego.

De igual forma, anunció la aprehensión de otra persona en el corregimiento de María Chiquita, quien está vinculado a una causa penal del MP por los delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de robo agravado.

En los últimos años, las acciones delictivas en las costas de Colón se han incrementado.