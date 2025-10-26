Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

Panamá- Un hombre de entre 20 a 25 años, cuya identidad se desconoce por el momento, fue asesinado la noche de ayer mientras se encontraba en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Al parecer, la víctima se encontraba dentro de uno de los puestos de venta de legumbres y frutas que se ubican en la orilla de la vía, cuando fue atacado por uno o varios delincuentes, quienes lo apuñalaron presuntamente para robarle.

Producto del ataque, el joven murió en el lugar. Unidades de la Policía Nacional, alertadas por vendedores del lugar, se presentaron en la escena del crimen y, una vez confirmaron el suceso, dieron parte al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y el levantamiento del cadáver.