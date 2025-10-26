Sucesos - 26/10/25 - 10:20 AM

Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

La víctima se encontraba dentro de uno de los puestos de venta de legumbres y frutas que se ubican en la orilla de la vía, cuando fue atacado por uno o varios delincuentes, quienes lo apuñalaron presuntamente para robarle.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de entre 20 a 25 años, cuya identidad se desconoce por el momento, fue asesinado la noche de ayer mientras se encontraba en la vía Panamericana, a la altura del corregimiento 24 de Diciembre, en Panamá Este.

Al parecer, la víctima se encontraba dentro de uno de los puestos de venta de legumbres y frutas que se ubican en la orilla de la vía, cuando fue atacado por uno o varios delincuentes, quienes lo apuñalaron presuntamente para robarle.

Producto del ataque, el joven murió en el lugar. Unidades de la Policía Nacional, alertadas por vendedores del lugar, se presentaron en la escena del crimen y, una vez confirmaron el suceso, dieron parte al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y el levantamiento del cadáver.

 

 

 

Te puede interesar

Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

Apuñalan hombre hasta matarlo para robarle

 Octubre 26, 2025
¡Cae el último fugitivo del Centro Basilio Lakas en Colón!

¡Cae el último fugitivo del Centro Basilio Lakas en Colón!

 Octubre 26, 2025
Policía muere y otros dos resultan heridos en vuelco

Policía muere y otros dos resultan heridos en vuelco

 Octubre 26, 2025
Plomo parejo en Colón: hombre quedó herido en la L-100

Plomo parejo en Colón: hombre quedó herido en la L-100

 Octubre 26, 2025
Colón: recapturan 11 de más de 15 menores que se fugaron de centro reclusorio

Colón: recapturan 11 de más de 15 menores que se fugaron de centro reclusorio

 Octubre 25, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas