Archivan caso contra alcaldesa de Arraiján por falta de pruebas

Panamá- El Ministerio Público ordenó el archivo del expediente relacionado con la denuncia interpuesta por el abogado Abdiel Gonzales contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba; el vicealcalde Oliver Ríos y el tesorero municipal, por falta de pruebas.

La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, señalaba como presuntos implicados en los delitos de tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y omisión de las funciones de los servidores públicos a estos tres funcionarios. Esta denuncia estaba relacionada con el supuesto préstamo de 10 mil dólares al vicealcalde Oliver Ríos por parte de la alcaldesa Stefany Peñalba.

Según el parecer del MP, no existen fundamentos suficientes para sostener dicha acusación. Con base en ello, las autoridades determinaron archivar el expediente al no encontrar elementos que acreditaran delito alguno por parte de la alcaldesa Stefany Peñalba.

Oliver Ríos, vicealcalde de Arraiján, dijo que “nos seguirán denunciando porque no tienen otra opción; nosotros seguimos trabajando por Arraiján y jamás seremos aliados de quienes se oponen al desarrollo”. Agregó que la decisión del Ministerio Público reafirma que la actual administración municipal trabaja con transparencia y cumpliendo las normas legales.



