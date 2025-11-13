Asaltan y hieren a costarricenses en Arraiján durante falsa venta de vehículo

Panamá- Tres hombres de nacionalidad panameña asalta­ron e hirieron con arma de fuego a uno de dos ciudadanos costarricenses, que los habían contactado mediante una plataforma digital para la supuesta venta de un vehículo.

El aviso publicado por los nacionales ofrecía en venta un vehículo pick-up por la suma de $9,000. Los dos costarricenses arribaron a Panamá por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde alquilaron un vehículo en una arrendadora de autos ubicada en la terminal aérea.

Posteriormente, los extranjeros contactaron a los presuntos vendedores, quienes los citaron en el sector de El Llano, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. En el lugar, tras una discusión, uno de los supuestos vendedores sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los costarricenses, hiriéndolo. Además, los despojaron del dinero que tenían.

Los asaltantes salieron corriendo y se ocultaron dentro de una residencia ajena, pero fueron denunciados por ciudadanos y capturados posteriormente por unidades de la Policía Nacional.

El ciudadano costarricense herido fue trasladado a un centro médico en el distrito de Arraiján para recibir atención médica.