Asesinado en el estacionamiento del edifico de Renovación #28

Antonio Manuel Reina Santimateo (23 años) fue asesinado anoche mientras se encontraba en los estacionamientos del edificio Renovación 28, ubicado en el corregimiento de Curundú.

Según testigos, alrededor de las 6:50 p. m. de ayer, un sujeto desconocido se acercó de pronto a la víctima y le disparó varias veces sin mediar palabra y luego escapó.

Malherido, Reina fue trasladado por unidades de la Policía Nacional hasta el cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás, donde fue declarado muerto unos 30 minutos después de ocurrido el ataque armado.

Durante la diligencia de levantamiento del cadáver, los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) establecieron que Reina presentaba heridas en el tórax y la espalda.

Aunque la Policía Nacional efectuó operativos en el área, no se ha reportado la captura de ningún sospechoso vinculado con este caso.



