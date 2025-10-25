Sucesos - 25/10/25 - 02:51 PM

Asesinan a ciudadano extranjero en Boquete; hay un menor bajo investigación

Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron la presencia del cuerpo, el cual mostraba signos evidentes de violencia, así como quemaduras en diversas partes del cuerpo.

 

Por: Redacción / Web -

Un ciudadano extranjero de aproximadamente 70 años de edad fue encontrado muerto la mañana de este sábado en su residencia en Volcancito, un corregimiento ubicado en el distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

El cadáver fue hallado por una trabajadora doméstica de la vivienda, quien alertó inmediatamente a las autoridades. 

Según fuentes cercanas al caso, un adolescente está siendo investigado por su posible vinculación con el asesinato.
 

Según fuentes cercanas al caso, un adolescente está siendo investigado por su posible vinculación con el asesinato.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones y se encuentran trabajando en esclarecer las circunstancias del crimen. 
 

