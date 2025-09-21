Asesinan a joven afuera de un local. Suman 91 homicidios en Colón

Palmas Bellas, Colón. Un joven identificado como Daymar Mejía, de 25 años, fue asesinado la noche del sábado de varios disparos, en un hecho violento registrado en la comunidad de Palmas Bellas, distrito de Chagres, Costa Abajo de Colón.

Según el Ministerio Público, con esta muerte se elevan a 91 los homicidios en la Costa Atlántica en lo que va del año.

El informe preliminar señala que Mejía se encontraba en la parte externa de un local comercial, cuando pistoleros llegaron y abrieron fuego contra él, provocándole heridas mortales.

Tras el ataque, los agresores escaparon de la escena en medio del pánico y la corredera de las personas que buscaban salvar sus vidas.

El joven fue trasladado al cuarto de urgencias de la comunidad, pero llegó sin signos vitales.

Al sitio acudieron unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que iniciaron un operativo para ubicar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.

En la escena, las autoridades hallaron múltiples casquillos de bala que fueron recolectados como evidencia.