Asesinan taxista de un tiro en la cabeza en Alto de Los Lagos

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La tarde del jueves fue asesinado Alfonso Ernesto Hall, de 41 años, quien fue atacado por un pistolero en la comunidad Alto de Los Lagos, ubicada en el corregimiento de Cristóbal Este en la provincia de Colón.

El incidente violento se dio en los predios de la torre H-31 de esta populosa población, donde recibió un disparo en la cabeza. Luego, el sicario abandonó la escena del crimen con rumbo desconocido.

Se alertó a la Policía Nacional sobre la situación, cuyos efectivos llegaron al lugar y auxiliaron a Hall para llevarlo en una patrulla hacia la sala de urgencias del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero. No obstante, el hombre llegó sin signos vitales, quedando registrado su deceso a las 2:40 p.m.

En el lugar donde se produjo el ataque quedó estacionado el taxi de la víctima, el cual fue acordonado con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Familiares del occiso llegaron a urgencias para recibir la noticia de que Hall había fallecido.

Se inició la investigación de este homicidio en la Costa Atlántica a pocas semanas de que finalice el 2024.

En lo que va del año, más de 90 personas han perdido la vida a manos de la violencia que se vive en las calles y comunidades de Colón, en medio de los esfuerzos gubernamentales por contenerla.

 

