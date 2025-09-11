Asesinato en Alcalde Díaz: Joven corre pero no escapa de balas

Panamá— David Álvarez De León (19 años) murió en el cuarto de urgencias del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, luego de ser baleado alrededor de las 12:50 de la madrugada de ayer, en la vía principal del sector 'La Barrida', en Alcalde Díaz (Panamá Norte).

Álvarez se encontraba reunido con otras ocho personas cuando, por razones que se desconocen, se generó una situación en la que uno de los presentes sacó un arma de fuego. Los testigos salieron corriendo mientras el agresor disparaba. Aunque Álvarez también intentó huir, fue alcanzado por dos balas: una en el tórax y otra en el lado derecho de la espalda baja.

El joven quedó tendido sobre el pavimento, sangrando, hasta que llegó al lugar una patrulla de la Policía Nacional, cuyas unidades lo trasladaron de inmediato al hospital. A pesar de recibir atención médica, falleció aproximadamente a las 3:40 de la madrugada.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de la región metropolitana investigan el caso para establecer el móvil del crimen y localizar al asesino.



