Sucesos - 04/3/26 - 12:00 AM

Asesino no pidió perdón ni mostró arrepentimiento

Por: Redacción Crítica -

El hombre de 38 años que asesinó a Anthuan Enrique Santamaría Guerra, de 24 años, no pidió perdón ni mostró arrepentimiento alguno por su muerte, ocurrida el domingo 1 de marzo en la comunidad de La Conga, corregimiento de Aserrío, en el distrito de Bugaba, mientras el joven defendía a su tía.

Durante la audiencia de control de garantías efectuada ayer en Chiriquí, el hombre se mostró frío, mientras el fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Chiriquí lograba que el Tribunal de Garantías, luego de declarar legal su aprehensión, diera por presentada la formulación de imputación por el delito de homicidio doloso agravado y estableciera que la detención provisional era la medida cautelar más acorde con el delito cometido.

La defensa del imputado solicitó que se le aplicara la detención domiciliaria, la cual le fue negada por el juez porque no tiene arraigo domiciliario y porque podría atentar contra la víctima inicial, Blazy Palacio, por lo que la audiencia de apelación quedó agendada para este próximo jueves 5 de marzo a las 2:15 p.m.

Durante la audiencia, el agresor se levantó el suéter para mostrar una escoriación que tiene en un costado, como para insinuar defensa propia, pero eso no fue tomado en cuenta, ya que es muy leve. Además, se reveló que el cuchillo que utilizó el agresor para ocasionarle una cortada en la espalda a Anthuan y después clavárselo en el costado izquierdo del cuerpo hasta llegar a su corazón aún no ha sido ubicado.

Quedó sentado que, mientras los familiares del joven lo trasladaban al Hospital José Félix Espinosa de Bugaba, donde llegó sin signos vitales, el agresor se quedó en la vivienda en donde ocurrió el ataque. Cuando la policía llegó a detenerlo, ya había lavado todos los cuchillos de la casa y recogido su ropa y demás pertenencias, con la clara intención de irse del lugar.

Por el momento, la Fiscalía no ha establecido si el agresor mantenía en su contra alguna denuncia previa por el delito de violencia doméstica, pero la familia asegura que ya se habían dado otros episodios de agresión contra Blazy, ya que es señalado como una persona agresiva.

Te puede interesar

Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por créditos fiscales ficticios

Marzo 03, 2026
Macabro hallazgo en río Cabuya: vendedores descubren cadáver debajo del puente

Macabro hallazgo en río Cabuya: vendedores descubren cadáver debajo del puente

 Marzo 03, 2026
Operativos antinarcóticos en Chepo dejan dos capturas y droga asegurada

Operativos antinarcóticos en Chepo dejan dos capturas y droga asegurada

 Marzo 03, 2026
Dictan detención para hombre que asesinó al sobrino de su pareja en Bugaba

Dictan detención para hombre que asesinó al sobrino de su pareja en Bugaba

 Marzo 03, 2026
Dos atentados a balazos en menos de 12 horas en Buena Vista

Dos atentados a balazos en menos de 12 horas en Buena Vista

 Marzo 03, 2026

Los familiares de Anthuan, quien era sobrino del diputado chiricano Jamis Acosta, solicitan que se haga justicia en este caso.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado