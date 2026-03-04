Asesino no pidió perdón ni mostró arrepentimiento

El hombre de 38 años que asesinó a Anthuan Enrique Santamaría Guerra, de 24 años, no pidió perdón ni mostró arrepentimiento alguno por su muerte, ocurrida el domingo 1 de marzo en la comunidad de La Conga, corregimiento de Aserrío, en el distrito de Bugaba, mientras el joven defendía a su tía.

Durante la audiencia de control de garantías efectuada ayer en Chiriquí, el hombre se mostró frío, mientras el fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Chiriquí lograba que el Tribunal de Garantías, luego de declarar legal su aprehensión, diera por presentada la formulación de imputación por el delito de homicidio doloso agravado y estableciera que la detención provisional era la medida cautelar más acorde con el delito cometido.

La defensa del imputado solicitó que se le aplicara la detención domiciliaria, la cual le fue negada por el juez porque no tiene arraigo domiciliario y porque podría atentar contra la víctima inicial, Blazy Palacio, por lo que la audiencia de apelación quedó agendada para este próximo jueves 5 de marzo a las 2:15 p.m.

Durante la audiencia, el agresor se levantó el suéter para mostrar una escoriación que tiene en un costado, como para insinuar defensa propia, pero eso no fue tomado en cuenta, ya que es muy leve. Además, se reveló que el cuchillo que utilizó el agresor para ocasionarle una cortada en la espalda a Anthuan y después clavárselo en el costado izquierdo del cuerpo hasta llegar a su corazón aún no ha sido ubicado.

Quedó sentado que, mientras los familiares del joven lo trasladaban al Hospital José Félix Espinosa de Bugaba, donde llegó sin signos vitales, el agresor se quedó en la vivienda en donde ocurrió el ataque. Cuando la policía llegó a detenerlo, ya había lavado todos los cuchillos de la casa y recogido su ropa y demás pertenencias, con la clara intención de irse del lugar.

Por el momento, la Fiscalía no ha establecido si el agresor mantenía en su contra alguna denuncia previa por el delito de violencia doméstica, pero la familia asegura que ya se habían dado otros episodios de agresión contra Blazy, ya que es señalado como una persona agresiva.

Los familiares de Anthuan, quien era sobrino del diputado chiricano Jamis Acosta, solicitan que se haga justicia en este caso.