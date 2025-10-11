Ataque armado deja dos muertos, entre ellos un bebé de 4 meses

La violencia en el distrito de San Miguelito cobró anoche la vida de un bebé de apenas 4 meses y un joven de 21 años, tras un ataque armado ocurrido en una residencia del sector "Mi Pueblito", en San Isidro.

La víctima adulta fue identificada como Joel Arias Ramos, quien recibió múltiples impactos de bala. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Miguel Arcángel, donde los médicos de turno confirmaron su fallecimiento.

Lamentablemente, dentro de la vivienda, unidades policiales encontraron sin signos vitales al infante de 4 meses, quien también recibió un disparo. Según los primeros reportes, el bebé estaba en brazos de Joel al momento del ataque, cuando sujetos armados ingresaron a la casa y abrieron fuego.

Durante el mismo incidente, un menor de 2 años resultó herido de bala en la rodilla. Actualmente se encuentra en condición estable.

La Policía Nacional ha activado un operativo para dar con el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el crimen.