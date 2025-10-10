Ataque a balazos contra garita de ZLC desata cacería policial

Un sujeto a primeras horas de la noche de este viernes 10 de octubre realizó varios disparos en la garita no. 6 de la Zona Libre de Colón (ZLC), al parecer molesto porque los funcionarios de aduanas a últimas horas de la tarde le habían decomisado unas cajas de cerveza.

La información inicial de este caso señala que una persona pretendía sacar por esta puerta cuatro cajas de cerveza sin la debida documentación para sacarlas del recinto de la zona franca.

La mercancía (cervezas) fue retenida por los agentes de aduanas que custodian esta entrada de la ZLC, pasadas las 6:00 p.m.

Sin embargo, posteriormente a las 7:00 p.m., llega un vehículo a ese lugar, de donde un sujeto empieza a hacer disparos, que impactaron en el vidrio lateral de la garita de custodia.

Por fortuna, ninguna bala alcanzó al personal de aduanas que efectuaba su trabajo en ese momento.

Luego del ataque, el vehículo con el atacante salió de la escena. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron todo el perímetro para preservar la escena con cinta amarilla.

Todo ocurrió en medio de operativos nocturnos para dar con el vehículo sospechoso. Se inicia esta investigación por atentado contra la vida de los servidores públicos cumpliendo su función.