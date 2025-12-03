Sucesos - 03/12/25 - 12:15 PM

Ataque a quema ropa en Colón: Asesinan a hombre frente a multifamiliar

La víctima llegó a las multifamiliares de la calle 3 y 4, avenida Herrera, en un taxi. Fue en ese momento cuando llegó el pistolero y empezó a dispararle.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre de 33 años de edad fue asesinado la tarde de este 3 de diciembre en la ciudad de Colón, durante de un ataque a quema ropa.

La información inicial de este caso de sangre señala que una víctima llegó a las multifamiliares de la calle 3 y 4, avenida Herrera, en un taxi. Fue en ese momento cuando llegó el pistolero y empezó a dispararle al hombre. Para luego huir de la escena del crimen.

El herido de bala fue trasladado de urgencia al hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde, aproximadamente a la 1:00 p. m., se declaró su muerte, producto de los impactos de bala recibidos.

El lugar del crimen fue acordonado en su totalidad con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Con este hecho, se inicia la investigación del segundo crimen del mes de diciembre en Colón. En lo que va del año, ya han fallecido más de 100 personas a consecuencia de la violencia en Colón y sus comunidades.

