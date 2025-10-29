Sucesos - 29/10/25 - 05:25 PM

Atrapan mula con más de 700 bultos de zapatos valorados en $100 mil

El camión fue detectado por el sistema de monitoreo de la DPFA, tras ubicarlo en un local comercial no autorizado como destino final

 

Por: Redacción / -

Tremendo golpe al contrabando dio la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) tras retener un vehículo tipo mula cargado con más de 760 bultos de calzado, valorados en cerca de $100 mil dólares, durante el operativo Mercurio III.

El vehículo, que viajaba bajo el régimen de Tránsito Interno (TI), fue detectado por los analistas de la DPFA mediante su sistema de monitoreo, al ser localizado en un local comercial no autorizado como destino final.

Cuando los inspectores llegaron al sitio, se toparon con que el sello de seguridad estaba roto y la mercancía ya había sido descargada. Todo apunta a que el camión había salido desde la Zona Libre de Colón, lo que ha levantado sospechas sobre una posible red de desvío comercial.

Las autoridades mantienen bajo investigación el caso, para determinar quiénes están detrás de este intento de evasión y contrabando y aplicar las sanciones correspondientes.

