Atropellos fatales cobran las vidas de dos hombres en un mismo día

Panamá- Dos hombres de 29 y 56 años fallecieron atropellados a distintas horas del miércoles, en dos puntos diferentes de la provincia de Panamá Oeste.

El caso más reciente se reportó a eso de las 5:00 de la tarde en la vía Interamericana, a la altura de Las Plaza Pérgolas, ubicada en Coronado. La víctima fue identificada como Víctor Madrid (29 años). En este caso está involucrado un busito tipo coaster de la ruta Ocú - Panamá. Se informó que el peatón transitaba por el tercer carril mientras se mantenía la inversión de carriles y, aparentemente, el conductor del colectivo no lo vio caminando por el carril por el que circulaba, por lo que lo atropelló. Lamentablemente, el impacto fue tan fuerte que Madrid falleció de forma instantánea en la escena del accidente.

Por otra parte, a eso de las 2:30 de la madrugada, el señor Inocencio Sánchez Herrera (56 años) también murió tras ser atropellado. Este caso tuvo lugar en el corregimiento de Ciricito, a la altura de Los Cedros. El conductor del sedán de color gris involucrado en el hecho manifestó a las autoridades que no vio al peatón hasta que sintió el fuerte golpe con la carrocería.

En ambos casos, paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias se presentaron a las escenas, pero no pudieron hacer nada por las víctimas, más que constatar que ya no tenían signos vitales.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional y Accidentología del Ministerio Público investigan estos dos atropellos fatales para deslindar responsabilidades