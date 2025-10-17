Auto cae desde puente en Chepo: dos extranjeros heridos

Una pareja de extranjeros, de nacionalidad colombiana y venezolana, resultó herida la mañana de este viernes luego de que el vehículo en el que viajaban cayera a orillas del puente sobre el lago Bayano, en el distrito de Chepo.

El conductor del automóvil, un Hyundai Elantra, y su acompañante, una mujer, sufrieron diversas lesiones tras el vuelco del vehículo. Ambos fueron rescatados por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Zona Regional Panamá-Darién, quienes realizaron labores de extracción y brindaron atención de emergencia en el lugar.

Los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Regional de Chepo, donde reciben atención médica.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el accidente ocurrió luego de que el conductor perdiera el control del auto tras impactar contra otro vehículo perteneciente a una empresa que realizaba trabajos de reparación en la vía. Esto habría provocado que el auto se precipitara hacia el lago.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente.