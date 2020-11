Avioneta quedÃ³ besando la pista, le fallÃ³ el tren de aterrizaje

Una alerta se activó en el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de Albrook, luego que una avioneta particular presentará desperfectos mécanicos, que no provocó susto, pero no heridos

3:30 p.m. hora local, se registra incidente en la pista del Aeropuerto Internacional Marcos A Gelabert, donde una aeronave privada sufre desperfectos con el tren de aterrizaje al momento de movilizarse en la pista. No se reportan heridos. El servicio se reanudó a las 4:06pm. pic.twitter.com/kWPKcGk7HU — Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (@aacivilpty) November 26, 2020

El hecho se registró a eso de las 3:30 de la tarde cuando la aeronave terminó

La Autoridad de Aeronáutica Civil, a través de su cuenta de Twitter, indicó que el incidente de esta aeronave no provocó víctimas ni tampoco heridos. Personal del aeropuerto evaluaba la situación

El servicio en la terminal aérea se restableció a eso de las 4:06 de la tarde.