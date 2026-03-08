Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

Una mujer resultó herida por arma de fuego la noche del sábado 7 de marzo y tuvo que ser llevada a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, donde fue atendida por los médicos de turno.

La víctima llegó con un disparo en el muslo derecho, luego de un hecho violento ocurrido en el área conocida como “La Sabe”, en calle 9, avenida Justo Arosemena, en la ciudad atlántica.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer llegó por sus propios medios al hospital, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, buscando atención médica tras resultar herida.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Nacional iniciaron una investigación preliminar para esclarecer lo ocurrido y tratar de ubicar a los responsables. La mujer también sería entrevistada por las autoridades para conocer detalles del ataque.

La zona de avenida Justo Arosemena es conocida por ser un punto donde operan pandillas, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con situaciones de violencia entre grupos del área.