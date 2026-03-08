Sucesos - 08/3/26 - 08:08 AM

Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

La víctima llegó con un disparo en el muslo derecho, luego de un hecho violento ocurrido en el área conocida como “La Sabe”, en calle 9

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

Una mujer resultó herida por arma de fuego la noche del sábado 7 de marzo y tuvo que ser llevada a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la ciudad de Colón, donde fue atendida por los médicos de turno.

La víctima llegó con un disparo en el muslo derecho, luego de un hecho violento ocurrido en el área conocida como “La Sabe”, en calle 9, avenida Justo Arosemena, en la ciudad atlántica.

De acuerdo con los primeros informes, la mujer llegó por sus propios medios al hospital, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, buscando atención médica tras resultar herida.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Nacional iniciaron una investigación preliminar para esclarecer lo ocurrido y tratar de ubicar a los responsables. La mujer también sería entrevistada por las autoridades para conocer detalles del ataque.

La zona de avenida Justo Arosemena es conocida por ser un punto donde operan pandillas, por lo que no se descarta que el hecho esté relacionado con situaciones de violencia entre grupos del área.

Te puede interesar

No era una casa… era una empacadora de droga en Colón ¡Otro nivel!

No era una casa… era una empacadora de droga en Colón ¡Otro nivel!

 Marzo 08, 2026
Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

Balacera deja a mujer herida en plena calle 9 de Colón

 Marzo 08, 2026
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

 Marzo 07, 2026
Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

Persecución a tiros en Don Bosco deja un muerto y un herido

 Marzo 07, 2026
Encuentran cuerpo suspendido en estado de descomposición en Colón

Encuentran cuerpo suspendido en estado de descomposición en Colón

 Marzo 07, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros

Asesinato en Costa del Este: Mujer muere tras ataque a tiros
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca

¿Dónde está? Salió del trabajo y no llegó a casa; su familia lo busca
Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos

Mujer asesinada en Costa del Este era abogada y deja dos hijos huérfanos
Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo

Taxista es acribillado en una vereda de Cerro Cocobolo