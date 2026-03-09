Seis homicidios en 48 horas en ciudad capital

Seis personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, fueron asesinados entre el viernes y el sábado en distintos puntos de la ciudad capital, tiñendo de sangre el fin de semana.

El caso más reciente se reportó en la noche del sábado en Villa Esther, un barrio ubicado detrás de la barriada Villa Daniela, ubicado en el corregimiento de Las Mañanitas, sector Este del distrito capital. Allí la víctima fue un menor de 14 años, conocido como Deivys

En horas de la tarde del sábado, fue asesinado Eddy Javier McPhearson, de 32 años, en la calle segunda de la barriada Condado Real, ubicada en el corregimiento de Pacora.

Residentes del área escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la barriada, mientras varios sujetos perseguían a la víctima, cuyo cadáver quedó boca abajo, en el portal de una vivienda abandonada.

Los sicarios fueron descritos como hombres de tez morena que vestían ropa de color oscuro. Una vez perpetrado el homicidio, lograron darse a la fuga.

Por otra parte, José Edwin González Melo, de 27 años, fue asesinado en la calle octava de la barriada Teremar, ubicada en el corregimiento de Don Bosco.

González iba como pasajero en un vehículo de color gris, cuyo conductor brinda el servicio de InDriver. Pero cuando se iba bajando fueron interceptados por unos sicarios que se transportaban un sedán crema, los cuales empezaron a dispararles. El conductor escapó de la escena para salvar su vida, aunque ya había sido baleado en el abdomen. Sobrevivió y recibió atención médica en la policlínica J.J. Vallarino de Juan Díaz, pero González fue rematado por los sicarios.

Hechos de sangre del viernes

La sangre ya había corrido desde la noche del viernes, cuando Nadine De Jesús Silvera Pereira, de 37 años, fue asesinada asiento del copiloto de una camioneta de color gris, cuando transitaba junto a su pareja, Roberto Alberto Cárdenas Olivares, de 44 años, de nacionalidad venezolana por la avenida Centenario, de Costa del Este.

La pareja fue sorprendida por dos sicarios que le dispararon desde una motocicleta en marcha. Las balas alcanzaron a Nadine en el cuello y falleció dentro del vehículo, empapada en su propia sangre.

Tres horas antes, Alexander Xavier González, de 21 años, fue asesinado en el área conocida como El Martillo, en el corregimiento de Victorino Lorenzo. Aunque fue auxiliado por unidades de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al Hospital San Miguel Arcángel, él llegó muerto, pues una bala le entró por el cuello y le salió por la mandíbula, lo que le ocasiono la pérdida de mucha sangre.

A estos casos se suma el homicidio del taxista Víctor Eduardo Villar Núñez, ocurrido la mañana de este viernes, mientras transitaba por una vereda que pasa frente a la escuela Martin Luther King, ubicada en Cerro Cocobolo, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito.

Villar era conocido en la zona porque su novia vive en el área, y supuestamente, iba a recogerla cuando fue interceptado por unos sicarios antes de llegar a su destino.

Los disparos fueron certeros, uno le dio en la cabeza y otros dos en el pecho, por lo que el taxista falleció detrás del volante del selectivo con placa T05193.