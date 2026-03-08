Sicarios atacan a balazos a chequeador de chivas en Pacora

Panamá- Eddy Javier McPhearson, de 32 años, fue asesinado ayer en la calle segunda de la barriada Condado Real, ubicada en el corregimiento de Pacora.

Residentes del área escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la barriada, mientras varios sujetos —con armas en mano— perseguían a otro hombre. Cuando las detonaciones cesaron, algunos vecinos que permanecían dentro de sus viviendas llamaron a la Policía Nacional para denunciar el hecho.

Al llegar, los uniformados ubicaron a McPhearson, boca abajo y ya sin vida, en el portal de una vivienda abandonada. Muy cerca de su cadáver, las autoridades encontraron dos casquillos de bala.

Los sicarios fueron descritos como hombres de tez morena que vestían ropa de color oscuro. Una vez perpetrado el homicidio, lograron darse a la fuga.

En la barriada, los residentes se preguntan el motivo del crimen. Según registros, entre 2017 y 2024, McPhearson fue retenido en tres ocasiones por alterar la convivencia pacífica, un caso de drogas y violencia doméstica. No obstante, al momento de su muerte, laboraba como chequeador de chivas.