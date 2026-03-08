Sucesos - 08/3/26 - 12:03 PM

Cae en Veracruz uno de los 'Más Buscados' por homicidio

Tras labores de inteligencia e investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público efectuaron una diligencia de allanamiento y registro en la vivienda donde se escondía Ariano, logrando ponerlo bajo resguardo.

 

Panamá-Ameth Ariano, quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' por las autoridades, fue aprehendido en el sector de El Rincón, corregimiento de Veracruz.

Ariano era buscado por su presunta vinculación con delitos contra la vida e integridad personal en las modalidades de homicidio y tentativa de homicidio. 

En las próximas horas, será presentado ante un juez de garantías para la judicialización de los casos en su contra.

 

 

