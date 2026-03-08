Cae en Veracruz uno de los 'Más Buscados' por homicidio

Panamá-Ameth Ariano, quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' por las autoridades, fue aprehendido en el sector de El Rincón, corregimiento de Veracruz.

Tras labores de inteligencia e investigación, la Policía Nacional y el Ministerio Público efectuaron una diligencia de allanamiento y registro en la vivienda donde se escondía Ariano, logrando ponerlo bajo resguardo.

Ariano era buscado por su presunta vinculación con delitos contra la vida e integridad personal en las modalidades de homicidio y tentativa de homicidio.

En las próximas horas, será presentado ante un juez de garantías para la judicialización de los casos en su contra.