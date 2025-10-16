Balean hombre en La Mireya tras amenazas pandilleriles

Panamá - Un hombre fue baleado la tarde de este jueves en la Calle Tercera del sector La Mireya, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, cerca de una tienda del área.

Por el momento se desconocen mayores detalles del hecho, pero en redes sociales residentes de la zona aseguran que el hecho se relaciona con amenazas que hace una semana realizó un grupo pandilleril que opera en Las Garzas, que está luchando con sus rivales por el dominio territorial.

"No estamos creyendo, hasta su mamá, hermano, tía se va a morir", "Viene el pa' tras", pintaron con spray negro en la cerca de un local de venta de pollo asado en Las Garzas.

Tras el ataque armado, el herido fue trasladado a un centro médico para ser atendido.