Sucesos - 03/12/25 - 09:10 AM

Balean hombre para robarle en Pedregal

De repente, apareció un sujeto desconocido que, tras amenazar a Castro con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias de valor, le disparó al no obtener una respuesta inmediata.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Con un balazo en la pierna izquierda terminó el joven Alexis Castro (28 años), mientras se encontraba en el sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente, apareció un sujeto desconocido que, tras amenazar a Castro con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias de valor, le disparó al no obtener una respuesta inmediata.

Aprovechando que la víctima estaba herida, el asaltante la despojó de su teléfono celular, una bocina que llevaba y su cartera con documentos personales.

Tras la fuga del delincuente con los objetos robados, Castro pidió ayuda y fue trasladado en una patrulla policial al cuarto de urgencias del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, donde recibió atención médica.

La Policía Nacional inició una investigación para ubicar al asalto involucrado en este robo agravado.


 

Te puede interesar

Balean hombre para robarle en Pedregal

Balean hombre para robarle en Pedregal

 Diciembre 03, 2025
Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

 Diciembre 03, 2025
Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

Veraguas bajo alerta: Dos adultos mayores agredidos en menos de una semana

 Diciembre 02, 2025
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

 Diciembre 02, 2025
Video sacude Colón: SENNIAF interviene para proteger a bebé agredida

Video sacude Colón: SENNIAF interviene para proteger a bebé agredida

 Diciembre 02, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera

Hombre agrede brutalmente a mujer en La Chorrera
Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas

Escucharlo fue suficiente para salvarle la vida en el Puente de las Américas
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años
Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas

Desarticulan banda que violaba, robaba y extorsionaba saloneras y masajistas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí