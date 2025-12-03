Balean hombre para robarle en Pedregal

Panamá- Con un balazo en la pierna izquierda terminó el joven Alexis Castro (28 años), mientras se encontraba en el sector de Villalobos, corregimiento de Pedregal.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente, apareció un sujeto desconocido que, tras amenazar a Castro con un arma de fuego para que le entregara sus pertenencias de valor, le disparó al no obtener una respuesta inmediata.

Aprovechando que la víctima estaba herida, el asaltante la despojó de su teléfono celular, una bocina que llevaba y su cartera con documentos personales.

Tras la fuga del delincuente con los objetos robados, Castro pidió ayuda y fue trasladado en una patrulla policial al cuarto de urgencias del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, donde recibió atención médica.

La Policía Nacional inició una investigación para ubicar al asalto involucrado en este robo agravado.



