Sucesos - 15/1/26 - 10:01 AM

Baño de sangre en la 9 de Enero: ejecutan a joven tras partido de fútbol

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que parecía ser el final de una sana partida de fútbol en un populoso sector de San Miguelito se convirtió anoche en un baño de sangre, luego de que uno de los jugadores fue asesinado en el sector 8 del barrio 9 de Enero, ubicado en el corregimiento de Amelia Denis de Icaza.

Eran cerca de las 10:20 de la noche cuando Cristian Noel Aguilar Hidalgo (26 años) terminó de jugar fútbol con unos vecinos en la cancha de El Lago y encaminó sus pasos hacia su casa, ubicada en el sector 8 de Los Andes #1.

En la vereda que conecta hacia el basurero de Loma Blanca, Aguilar fue sorprendido por un sicario que le disparó varias veces, alcanzándolo en la cabeza, para luego escapar del lugar.

El cadáver de Aguilar fue encontrado tendido en la vereda por vecinos y compañeros de juego, quienes, al escuchar las detonaciones, corrieron al lugar para ver qué había ocurrido. Así descubrieron que el hombre con el que minutos antes habían compartido un partido de fútbol había sido asesinado.

Unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar y delimitaron el área de la escena del crimen para preservar las evidencias.


 

