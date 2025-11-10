Beteta pide cuidar la seguridad al usar apps de ligue
“Cuida tu información personal —agregó—. No digas dónde vives, dónde trabajas ni cuánto ganas. La confianza se gana, no se regala.”
El educador y activista LGTB+, Ricardo Beteta lanzó una advertencia para todas las personas que usan aplicaciones de ligue: “Vive tu sexualidad libremente, pero cuídate. No todo el que sonríe en una foto tiene buenas intenciones”.
Beteta contó que ha visto casos donde gente inocente termina chantajeada, extorsionada o lastimada después de conocer a alguien por Internet.
“En esas apps hay de todo: gente buena, pero también vivos que se aprovechan de la confianza. No caigas en eso, verifica bien con quién estás hablando”.
El activista recomendó nunca aceptar encuentros en lugares apartados, y preferir sitios públicos donde haya más personas por si se necesita ayuda.
También pidió no dejar que extraños suban al carro ni entren a la casa, por más amable que parezcan.
Con voz calmada pero firme, Beteta recordó que la libertad sexual no significa descuido, sino dignidad y respeto por uno mismo. “
Haz lo que quieras con tu vida, pero que sea con seguridad. No vale la pena arriesgarse por un rato de placer.