Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

El crimen encendió las alarmas en el distrito de Parita, donde en los últimos días se han reportado varios hechos delictivos: hurtos, robos y ahora este homicidio.

 

Por: Thays Domínguez / Crítica -

Panamá- Casi a la medianoche, delincuentes robaron y asesinaron sin piedad a una conocida comerciante de la comunidad de Los Higos, distrito de Parita, en la provincia de Herrera.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 p.m., cuando la acostumbrada tranquilidad de la comunidad de Los Higos se vio sacudida por un hecho de sangre que dejó consternados a sus habitantes: la señora Nivia J. Bosque Ureña, de 62 años, quien siempre levantó su voz para luchar por su pueblo, fue brutalmente asesinada en el interior de la abarrotería que por años atendió junto a su esposo y que era punto de encuentro para todo el pueblo.

De acuerdo con la información suministrada, la occisa fue hallada por su esposo amordazada y con un fuerte golpe en la cabeza, una escena que refleja la violencia con la que actuaron los delincuentes, quienes llegaron a robar y terminaron quitándole la vida a una mujer trabajadora, muy apreciada por la comunidad.

El crimen encendió las alarmas en el distrito de Parita, donde en los últimos días se han reportado varios hechos delictivos: hurtos, robos y ahora este homicidio que ha estremecido a los moradores, quienes aseguran vivir con temor ante la creciente inseguridad.

“Ya ni en nuestra propia casa o negocio estamos seguros; pedimos a las autoridades que hagan algo”, expresó un residente, reflejando la indignación generalizada.

La Policía Nacional confirmó que el caso está bajo investigación; sin embargo, hasta el momento no hay personas aprehendidas por este hecho que enluta a una familia y deja marcada a toda una comunidad.

Los pobladores exigen mayor presencia policial y mano dura contra los delincuentes, pues temen que la violencia siga empañando la paz de este distrito herrerano.

Se trata del tercer homicidio en la provincia de Herrera en lo que va de este año.


 

