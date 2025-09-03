Bus choca con poste y deja varias comunidades sin electricidad

Panamá– Momentos de terror vivieron la mañana del miércoles los pasajeros de un bus que brindaba servicio hacia la comunidad de Alto de Los Lagos en Colón, cuando el conductor perdió el control y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico frente a la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal Este.

Los pasajeros salieron por las ventanas entre gritos de auxilio mientras pedían ayuda.

Tras el impacto, el bus quedó empotrado contra el poste, el cual cayó junto al tendido eléctrico, lo que generó aún más pánico entre los usuarios del transporte.

El accidente provocó un corte de energía eléctrica en varias comunidades de los corregimientos de Cristóbal Este y Cativá, afectando incluso algunas áreas de la ciudad de Colón.

Se inició la investigación del accidente vehicular mientras el vehículo era remolcado del lugar de los hechos.



