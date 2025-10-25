Bus que transportaba deportistas se incendia en plena autopista sin víctimas

Un incendio de grandes proporciones afectó esta mañana a un bus, presuntamente de una entidad pública, en la autopista Panamá-Colón, a la altura del kilómetro 31, cerca de la salida de la comunidad de El Giral, cuando el vehículo se dirigía hacia la ciudad de Colón.

El bus, tipo coaster, que transportaba a un grupo de deportistas de la disciplina de lucha, sufrió una avería mecánica mientras circulaba por la vía. El conductor, al percatarse de la falla, decidió estacionarse a un lado de la autopista. Sin embargo, minutos después, el vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina y fue rápidamente consumido por las llamas.

Según un informe de la Seccional de Colón del Cuerpo de Bomberos de Panamá, afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. Los bomberos actuaron de inmediato para controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas cercanas.

A pesar de los esfuerzos por controlar la situación, el bus sufrió daños irreparables, siendo declarado pérdida total. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del incendio, aunque aún no se ha descartado ninguna hipótesis.

El suceso, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, generó preocupación entre los conductores que transitan por esa zona de la autopista.