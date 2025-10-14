Sucesos - 14/10/25 - 08:17 PM

Buscan a empresario por estafa y retención de cuotas de la CSS

La condena por estafa impuesta en 2020 fue de 50 meses de prisión

 

Por: Redacción / Crítica -

La Sección de Cumplimiento del Área Metropolitana solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Gabriel Ángel Baroch Bech, quien mantiene condenas pendientes por los delitos de estafa y retención de cuotas en perjuicio de la Caja de Seguro Social

La condena por estafa impuesta en 2020 fue de 50 meses de prisión La condena por retención de cuotas impuesta en 2022 fue de 36 meses de prisión

Un Tribunal de Apelaciones unificó ambas sanciones por lo que la persona debe cumplir un total de 86 meses de prisión

Se destaca que la persona buscada anteriormente se identificaba como Gabriel Darío Ochoa Barragán con cédula PE-11-645 y posteriormente realizó un cambio de nombre

Se pide a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse a los teléfonos de la Sección de Cumplimiento del Área Metropolitana: 524-2381 524-2382 y 524-2383 Toda información será manejada de forma confidencial

 

