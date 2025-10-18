Buscan a joven desaparecido desde hace un mes en Veraguas

Desde hace un mes se encuentra desaparecido Sergio David Acosta Zambrano, de 27 años de edad. Su madre presentó la denuncia esta semana ante el Ministerio Público de la provincia de Veraguas, en busca de apoyo para su localización.

Acosta Zambrano fue visto por última vez el pasado 17 de septiembre. Su residencia está ubicada en la barriada Las Américas, en la ciudad de Santiago.

La Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público de Veraguas adelanta las investigaciones bajo la tipificación de un delito contra la libertad. Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.



En caso de tener información que ayude a encontrarlo, se puede comunicar de forma confidencial a los teléfonos 935-0171 ó 935-0172.