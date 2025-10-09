Cae "Cutty", buscado por intento de homicidio en La Verbena

Panamá- Manuel Andrés Concepción, conocido como “Cutty”, quien era buscado por un hecho de violencia ocurrido el año pasado, en el que se le vincula con el intento de homicidio de una persona en la provincia de Colón, fue capturado.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el suceso violento ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en la comunidad de La Verbena, que pertenece al corregimiento de Cristóbal Este, donde se intentó asesinar a un ciudadano.

Desde entonces “Cutty”, era buscado por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, mediante una orden de aprehensión. Ahora el detenido deberá enfrentar cargo por el delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio en grado de tentativa.

En las acciones de búsqueda, la Policía Nacional dio con la captura del sospechoso, el cual figura en la lista de los 'Más Buscados', así como también de un hombre y una mujer, quienes ya tienen condenas de 10 años de cárcel por los delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa. Asimismo, se detuvo a un cuarto sujeto por casos relacionados con lesiones personales y a otro por corrupción de menores.