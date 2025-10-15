Cae el tercer implicado por crimen en Montería

Panamá- Alias "Yavir" fue aprehendido este miércoles en el corregimiento de Juan Díaz, ya que era requerido por su presunta vinculación con el crimen de Rolando Alberto Rodríguez, de 18 años.

La ubicación y captura del sospechoso se dio mediante una diligencia de allanamiento y registro efectuada por el Ministerio Público y la Policía Nacional en una residencia ubicada en Ciudad Radial, tras labores de inteligencia.

El crimen al cual está siendo vinculado 'Yavir' tuvo lugar el pasado 10 de febrero, mientras la víctima se encontraba en los predios de su casa en la barriada Montería, ubicada en el corregimiento de Pedregal, Panamá Este.

Ese día, Rodríguez fue asesinado por sujetos que le dispararon varias veces desde un vehehículo en marcha, siendo alcanzado por tres proyectiles de arma de fuego en ambos antebrazos y el tórax.

Por este caso, otros dos sospechosos ya fueron aprehendidos e imputados. Uno, conocido como alias “You You”, enfrenta cargos por los delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio doloso agravado y asociación ilícita, ambos en calidad de autor. Mientras que el otro, al igual que 'Yavir', solo fue imputado por homicidio doloso agravado. Estos dos sospechosos fueron aprehendidos y judicializados el pasado mes de marzo.