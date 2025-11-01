Cae narcogrupito en operativo encubierto en 24 de Diciembre

Panamá- Por andar con el maletero de un sedán gris repleto de drogas, seis hombres fueron aprehendidos este domingo en los estacionamientos de un centro comercial ubicado en el corregimiento 24 de Diciembre, en Panamá Este.

La acción policial se desarrolló en la orilla de la vía de acceso a la plaza comercial, entre los sospechosos y unidades antinarcóticos, en medio de un operativo encubierto. Los uniformados, de civil, se hicieron pasar por simples compradores y citaron a los sospechosos a plena vista para, presuntamente, llevar a cabo una transacción ilícita; todo era una trampa para los narcotraficantes.

Los sospechosos llegaron al lugar en tres vehículos: una camioneta rojo vino, un sedán blanco y otro sedán gris; en este último se encontraba la droga en el maletero, como si se tratara de equipaje o una llanta de repuesto. Al confirmar la existencia del alijo de narcóticos, los agentes revelaron sus identidades y procedieron a la aprehensión de los implicados antes de que pudieran escapar.

Durante el allanamiento y registro de los vehículos, los agentes contabilizaron 72 paquetes de presunta droga, forrados con cinta adhesiva azul con el logo de un león, y ubicaron un arma de fuego automática cargada con 17 municiones.

Tras concluir la diligencia, la evidencia y los sospechosos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas de la región metropolitana.