Cae presunto sicario: Lo buscaban por doble homicidio en Burunga

El asesinato de ambos hombres se registró a las afueras de un minisúper en el sector 13 de Febrero, en Burunga, distrito de Arraiján.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un presunto sicario, supuestamente responsable de la muerte de José Cortez y Héctor Gaitán ocurrida el 25 de mayo de este año en el distrito de Arraiján, fue aprehendido durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP).

La aprehensión del presunto sicario se realizó durante el allanamiento a una residencia ubicada en Arraiján y fue puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, la cual deberá agendar una audiencia de solicitudes múltiples.

A mediados del pasado mes de agosto, en otra diligencia fueron aprehendidos dos hombres que participaron en un asesinato ocurrido el 15 de agosto de 2024 en el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján. En ese hecho, un hombre de 40 años perdió la vida producto de heridas con arma de fuego.

