Cae primer sospechoso de brutal homicidio en multifamiliar de Colón

Panamá. Vistiendo un bermuda color terracota, suéter negro, chancletas y medias blancas, fue aprehendido por las autoridades un hombre de 27 años con el cuerpo repleto de tatuajes, requerido por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio, hecho ocurrido la mañana de ayer, domingo, en el multifamiliar #2013, ubicado entre la calle 2 y 3 avenida Balboa, provincia de Colón.

El sospechoso fue retenido en el corregimiento de Barrio Norte, calle 5, Avenida Bolívar, durante una diligencia de allanamiento adelantada por unidades policiales y funcionarios del Ministerio Público.

El domingo, a eso de las 7:05 a.m., Antonio Chifundo Jaramillo (45 años) fue asesinado por al menos seis sujetos que llegaron al multifamiliar donde él se encontraba y, mientras lo correteaban desde el primer piso hasta el tercero, le realizaron múltiples disparos. No conforme con ello, también lo apuñalaron varias veces, por lo que Chifundo falleció en el Hospital Manuel Amador Guerrero, a donde fue trasladado de urgencia tras el brutal ataque.

Julio Bennett, mayor de servicio en la zona policial de Colón, informó que la Policía Nacional (PN) realizó diversas diligencias de allanamiento, lo que dio como resultado la aprehensión de uno de los posibles involucrados en menos de 24 horas.

Esta persona fue llevada a la sala de detención de la PN en la ciudad atlántica, para luego ser remitida al Ministerio Público, entidad que mantiene una investigación abierta por este hecho de violencia en la costa atlántica.

Todo esto mientras personal de Criminalística y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la PN busca a los otros cinco pistoleros presuntamente vinculados con este homicidio.

Sobre Chifundo se conoció que fue aprehendido tres veces entre los años 2018 y 2020 por delitos relacionados con droga, por lo que no se descarta que el móvil de su crimen esté relacionado con esta infracción.



