Cae tercer sospechoso de homicidio en Jardines de Sevilla

Panamá- El tercer implicado en un homicidio ocurrido el pasado 30 de mayo fue aprehendido este miércoles por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Alcalde Díaz.

Según confirmó la Policía Nacional, el sospechoso enfrentará una audiencia de control de garantías por el delito contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso agravado.

Hace más de cuatro meses y medio, varios sujetos armados se presentaron a la barriada Jardines de Sevilla, ubicada en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos en Panamá Norte, sitio en donde se encontraba la víctima, y le dispararon en reiteradas ocasiones, lo que resultó en su muerte.

El sospechoso será puesto a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la región metropolitana para el inicio de la judicialización de su caso.

En septiembre pasado, otros dos hombres señalados por este crimen fueron capturados y presentados ante un juez de garantías, quien declaró legal su aprehensión y dio por presentada la formulación de la imputación por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita. De igual forma, se les aplicó la medida cautelar más severa —la detención provisional— por seis meses, tiempo con el que cuenta el Ministerio Público para adelantar la investigación del caso.