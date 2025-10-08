Caen 2 en Colón: 1 por homicidio y otro por porte ilegal de pistola

Panamá- Agentes de la Tercera Zona Policial de Colón lograron la aprehensión de dos ciudadanos, uno de ellos requerido por un delito contra la vida y la integridad personal, y el otro por el porte ilegal de un arma de fuego.

La primera aprehensión se realizó en Sabanitas, en las afueras de la ciudad de Colón, durante la verificación de un hombre de 37 años, que mantenía una orden de captura. El documento, fechado el 3 de marzo de 2023, fue emitido por la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Colón.

El segundo caso se registró durante una diligencia de allanamiento en la comunidad de Quebrada Bonita, corregimiento de Buena Vista, en el área de la Transístmica de Colón, donde fue aprehendido un hombre de 50 años, a quien se le decomisó un arma de fuego.

Se iniciaron los procesos judiciales contra ambos hombres para que enfrenten a la justicia, en medio del clima de violencia que afecta a ciertas áreas de la provincia de Colón.



