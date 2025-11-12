Sucesos - 12/11/25 - 04:18 PM

Caen 8 funcionarios del Aeropuerto de Tocumen que movían droga entre maletas

La operación dejó 14 detenidos: 8 funcionarios activos y 6 que ya formaban parte.

 

Por: Redacción / Crítica -

Ocho funcionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen y 6 excolaboradores fueron aprehendidas la madrugada de hoy, luego que, según las autoridades, sacaba droga desde la terminal aérea. 

Durante un operativo de la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público, se dieron en total 60 allanamientos, con lo que se logró desarticular una red que cambiaba las etiquetas de las maletas, lo que ellos llaman el “colillaje”, para que las maletas con mercancía pesada terminaran viajando hacia Europa

De acuerdo con la información preliminar, el trabajo se realizaba con ayuda desde adentro, gente que trabajaba en el aeropuerto y que conocía el movimiento. 

La investigación apunta a que el tumbe llevaba años andando, y que la estructura estaba bien aceitada, con su propia forma de mover, esconder y despachar la carga.

