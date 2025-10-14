Sucesos - 14/10/25 - 08:58 PM

¡Caen cuatro tras intento de robo en Vista Alegre!

Durante el operativo, cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas tres menores de edad, y se decomisó un arma de fuego

 

Por: Redacción / Critica -

Una rápida acción policial frustró un intento de robo a mano armada en un local comercial de la Plaza Súper Carnes de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Durante el operativo, cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellas tres menores de edad, y se decomisó un arma de fuego. Los sospechosos habrían irrumpido de forma violenta en un negocio dedicado a la reparación y venta de celulares, amenazando a los empleados con el fin de cometer el delito.

Gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional, el hecho fue neutralizado a tiempo, evitando que se consumara el asalto y garantizando la seguridad de los presentes.

El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público.

 

