Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

Un ciudadano panameño y un colombiano fueron aprehendidos mientras transportaban 18 paquetes de droga en un taxi en el área de Condado del Rey.

El operativo se llevó a cabo en la Plaza Centennial, donde la policía detectó un taxi con los dos sujetos a bordo.

Al notar la presencia policial, los hombres mostraron una actitud sospechosa, por lo que las autoridades procedieron a revisarlos. Durante la inspección, se encontró la droga escondida dentro del vehículo.

Los detenidos y la droga decomisada quedaron bajo la custodia del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

