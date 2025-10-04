Sucesos - 04/10/25 - 12:53 PM

Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

Durante la inspección, se encontró la droga escondida dentro del vehículo.

 

Por: Redacción / Web -

Un ciudadano panameño y un colombiano fueron aprehendidos mientras transportaban 18 paquetes de droga en un taxi en el área de Condado del Rey.

El operativo se llevó a cabo en la Plaza Centennial, donde la policía detectó un taxi con los dos sujetos a bordo.

 Al notar la presencia policial, los hombres mostraron una actitud sospechosa, por lo que las autoridades procedieron a revisarlos. Durante la inspección, se encontró la droga escondida dentro del vehículo.

Los detenidos y la droga decomisada quedaron bajo la custodia del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
 

Te puede interesar

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

Recuperan 38 reses en operativo en Darién

 Octubre 04, 2025
Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

Caen dos transportando 18 paquetes de droga en un taxi

 Octubre 04, 2025
Golpe al contrabando: Decomisan medicamentos, licor y cigarrillos

Golpe al contrabando: Decomisan medicamentos, licor y cigarrillos

 Octubre 04, 2025
Asalto a taxista termina en caos, choque y captura

Asalto a taxista termina en caos, choque y captura

 Octubre 04, 2025
Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

 Octubre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas