Caen exrepresentante y extesorero de Salud por peculado

Panamá- El exrepresentante y extesorero de la Junta Comunal de Salud (distrito de Chagres, provincia de Colón), fueron aprehendidos este lunes, ya que son investigados por diferentes formas de peculado relacionado con el uso indebido de fondos públicos provenientes del Programa de Inclusión Social (PDIS), correspondiente al período 2019-2024.

Personal de la Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), realizó las capturas.

Esto luego de que un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República determinara irregularidades en el uso de fondos transferidos a esta Junta Comunal, lo que causó una lesión patrimonial al Estado por un monto de B/. 1,421,627.64.

Durante las diligencias de allanamiento y registro, la Fiscalía pudo ubicar varios indicios relacionados con las investigaciones que se adelantan.

Estas personas serán llevadas ante un Juez de Garantías, a quien le corresponderá declarar legal la aprehensión, dar por presentada la formulación de la imputación y establecer la medida cautelar que deberán cumplir durante los seis meses que se le da a la Fiscalía para investigar el caso.