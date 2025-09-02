Caen trabajadores portuarios por contaminar contenedor con cocaína

Panamá- Cuatro hombres vinculados en una investigación por tráfico internacional de drogas en la modalidad de contaminación de contenedores fueron aprehendidos en medio de varias diligencias de allanamiento y registros en un puerto del Pacífico.

Una investigación adelantada por la Policía Nacional y el Ministerio Público estableció que los aprehendidos —trabajadores portuarios— están relacionados con el decomiso de 220 paquetes de sustancias ilícitas que se reportó el 18 de enero de 2025 y que, tras peritaje, se comprobó que era cocaína.

Mediante la investigación preliminar, las autoridades establecieron que los paquetes de droga habían ingresado al puerto en un contenedor y fueron movilizados a otro que estaba en tránsito por Panamá con destino hacia Francia.

El narcocargamento incautado tenía un valor superior a los 14 millones de dólares, "lo que representa un importante golpe al crimen organizado dedicado al narcotráfico", indicó la Policía Nacional.

Se presume que los detenidos forman parte de una red de narcotraficantes dedicada al trasiego de drogas y que utilizan los puertos panameños, debido a su estratégica posición geográfica, para transportar la droga hacia países de Europa y otros destinos.

Los cuatro trabajadores portuarios quedaron a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste y en las próximas horas serán presentados ante un juez de garantías, el cual deberá declarar legal la retención, dar por presentada la formulación de la imputación por delitos relacionados con droga y determinar la medida cautelar que deberán cumplir mientras concluye la investigación del caso.





