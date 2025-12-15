Hallan arsenal ilegal en la 24 de Diciembre; cayó el traficante

Panamá- Un hombre de nacionalidad panameña fue aprehendido a últimas horas de anoche, ya que, supuestamente, pretendía vender armas, municiones, proveedores y otros accesorios a grupos criminales.

Con ayuda de equipos de tecnología, entre estos, drones, las unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público avanzaron por la barriada Monte Bello, ubicada en el corregimiento de la 24 de Diciembre, hasta llegar a la vivienda donde estaban almacenados los pertrechos.

Fue durante la diligencia de allanamiento y registro efectuada durante la operación Wagram, que ubicaron en una de las recámaras del inmueble: siete armas de fuego ilegales, municiones, 16 proveedores, 9 miras telescópicas y 4 mil 720 dólares en efectivo, además de otros componentes para este tipo de equipo.

La investigación de este caso inició hace algún tiempo, por lo que se espera que se dé la aprehensión de otros involucrados en este caso de tráfico de armas.

El sospechoso y las evidencias quedaron a órdenes del Ministerio Público Para la judicialización del caso.